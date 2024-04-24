Відрізані водою від суші: на Черкащині підтопило громаду (фото)

На місці залишаються близько 15 жителів.

У селі Хрещатик Мошнівської територіальної громади сталося підтоплення на одній з вулиць. Нині відрізаними водою від суші є 12 домоволодінь і 13 будинків.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Черкаській області спільно з місцевою владою та пожежною командою села Мошни здійснили об'їзд мешканців, доставили питну воду і продукти харчування.

Підтоплення у Черкаській області Фото: ДСНС України

Моніторинг ситуації у місцях можливих підтоплень у Черкаському і Золотоніському районах триває.

Фото: ДСНС України

Тим часом Україну заливають дощі. Після раптового похолодання уже вдруге за рік країну шокувала незвична негода з Африки. Кілька регіонів України накрила брудна злива – з неба ллється руда вода.

Наслідки зливи уже можуть відчути на собі кияни – через підняття рівня води там затопило Гідропарк.

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