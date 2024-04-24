Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відрізані водою від суші: на Черкащині підтопило громаду (фото)

Відрізані водою від суші: на Черкащині підтопило громаду (фото)

Підтоплення у Черкаській області Фото: ДСНС України

На місці залишаються близько 15 жителів. 

У селі Хрещатик Мошнівської територіальної громади сталося підтоплення на одній з вулиць. Нині відрізаними водою від суші є 12 домоволодінь і 13 будинків.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Черкаській області спільно з місцевою владою та пожежною командою села Мошни здійснили об'їзд мешканців, доставили питну воду і продукти харчування. 

Підтоплення у Черкаській області Фото: ДСНС України / ©
Підтоплення у Черкаській області Фото: ДСНС України

Моніторинг ситуації у місцях можливих підтоплень у Черкаському і Золотоніському районах триває.

Фото: ДСНС України / ©
Фото: ДСНС України

Тим часом Україну заливають дощі. Після раптового похолодання уже вдруге за рік країну шокувала незвична негода з Африки. Кілька регіонів України накрила брудна злива – з неба ллється руда вода.

Наслідки зливи уже можуть відчути на собі кияни – через підняття рівня води там затопило Гідропарк.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація