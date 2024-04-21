Спека чи дощі: метеорологиня про погоду на літо 2024

Метеорологиня Віра Балабух озвучила прогноз погоди в Україні на літо 2024 року.

Очікується, що цьогоріч літо в Україні може бути теплим, але не спекотним.

Про це розповіла метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю "24 Каналу".

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"Відповідно до тих розрахунків які є зараз, очікується що літо в Україні може бути теплим, але не спекотним. Середня за сезон температура повітря, ймовірно, на 1 – 2 градуси перевищить норму", – каже Балабух.

За її словами, протягом сезону переважатимуть повітряні маси з Атлантики, які приноситимуть помірну вологу і тепло до України. Водночас, періоди тривалої спеки малоймовірні.

"Ми бачимо, що погодні умови взимку були для нас надзвичайно сприятливі. Навіть весною до нас прийшло літо, яке нам дуже допомогло зекономити тепло і електроенергію. Є надія, що і влітку не буде великої спеки, щоб не перевантажити нашу енергосистему", – зазначає метеорологиня.

Чи буде літо дощовим

Що стосується дощів влітку, то поки що аномально великої кількості опадів метеорологи не прогнозують. Скоріше за все, кількість опадів буде в межах кліматичної норми.

"Найбільш нестійкою погода в Україні буває у липні. Протягом цього місяця спостерігається найбільша повторюваність злив, гроз, граду, шквалів. Тож і цей рік не буде винятком", – сказала Балабух.

Ранше Віра Балабух розповіла, чи буде початок квітня теплішим за останній місяць весни.

Нагадаємо, що до України повернулося сильне похолодання. Коли повернеться тепло — читайте у новині.

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