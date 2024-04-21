Жара или дожди: метеоролог о погоде на лето 2024

Метеоролог Вера Балабух озвучила прогноз погоды в Украине на лето 2024 года.

Ожидается, что в этом году лето в Украине может быть теплым, но не жарким.

Об этом рассказала метеоролог Вера Балабух в интервью "24 каналу".

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"В соответствии с теми расчетами, которые есть сейчас, ожидается, что лето в Украине может быть теплым, но не жарким. Средняя за сезон температура воздуха, вероятно, на 1 — 2 градуса превысит норму", — говорит Балабух.

По ее словам, в течение сезона будут преобладать воздушные массы из Атлантики, которые будут приносить умеренную влагу и тепло в Украину. В то же время периоды длительной жары маловероятны.

"Мы видим, что погодные условия зимой были для нас чрезвычайно благоприятны. Даже весной к нам пришло лето, которое нам очень помогло сэкономить тепло и электроэнергию. Есть надежда, что и летом не будет большой жары, чтобы не перегрузить нашу энергосистему", – отмечает метеоролог.

Будет ли лето дождливым

Что касается дождей летом, то пока еще аномально большого количества осадков метеорологи не прогнозируют. Скорее всего количество осадков будет в пределах климатической нормы.

"Самая неустойчивая погода в Украине бывает в июле. В течение этого месяца наблюдается наибольшая повторяемость ливней, гроз, града, шквалов. Поэтому и этот год не будет исключением", — сказала Балабух.

Ранее Вера Балабух рассказала, будет ли начало апреля теплее последнего месяца весны.

Напомним, что в Украину вернулось сильное похолодание. Когда вернется тепло – читайте в новости.

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