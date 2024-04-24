Українські чоловіки бунтують за кордоном: що відбувається

Українцям за кордоном не видають документи. Точніше – військовозобов’язаним українцям. Невже мобілізація дістанеться і до них?

Про те, як далі можуть розвиватися події, чи законним є припинення надання консульських послуг, які саме послуги наразі недоступні та чи депортуватимуть чоловіків до України, розповідають журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Українці за кордоном бунтують

23 квітня стало «чорним» днем для українських чоловіків за кордоном. Українська влада видала розпорядження щодо призупинення надання консульських послуг усім чоловікам від 18-ти до 60 років, що перебувають за кордоном.Таке рішення не на жарт розлютило суспільство, я вже не кажу про тих чоловіків, які напередодні прийшли до установ за кордоном, де мали подати документи на продовження паспортів або ж отримати нові. Шалені черги з розлючених чоловіків та їхніх родин, напруження, яке росте кожну хвилину, не розуміння чому та що далі? Ймовірно і працівники центрів видачі паспортів також не знали, що буде далі, бо ніяких пояснень надати не могли.

Повідомляли, що система за кордоном «не працювала» тільки для чоловіків, а от жінки та діти могли отримати або подати документи на отримання закордонного паспорту. Хоча, у мережі з'являлися відео, де і жінки нібито залишилися без документів.

В свою чергу, чоловіки також намагалися хоча б отримати вже готові паспорти, але марно – їх також не видавали.

Без прав і паспортів?

Нагадаю, що в документі, який і спричинив весь цей нездоровий двіж, зазначено, що надання послуг призупиняють з урахуванням пунктів 6 і 16 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, що триває. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня та набуде чинності у травні.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про надання послуг військовозобов'язаним чоловікам за кордоном.

Що кажуть у МЗС України?

І тільки під вечір 23-го квітня, після шалених черг та скандалів з працівниками центрів видачі паспорті за кордоном, МЗС опублікувало роз'яснення щодо обмежень консульських послуг для чоловіків. З ними можна ознайомитись на сайті Міністерства. У МЗС запевнили, що припинення консульських послуг – це тимчасовий крок і всі українські чоловіки, що перебувають за кордоном зможуть отримати паспорти, однак після уточнення військово-облікових даних.



"Заяви перестали приймати з 23 квітня. Це рішення - тимчасовий крок, обумовлений "необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном".

Всі заяви, які громадяни України подали до консульських установ до 23 квітня, розглянуть і опрацюють у повному обсязі.

Тимчасово не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності.

Обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа.

Після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

Чоловіки у віці від 18 до 60 років після оновлення даних військового обліку в ТЦК із дійсними військово-обліковими документами матимуть доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі.

Якщо особа чоловічої статі потрапить у надзвичайну ситуацію (ДТП, стихійні лиха) за кордоном, то співробітники консульської служби надаватимуть необхідну консульську допомогу в повному обсязі.

В свою чергу правозахисники б’ють на сполох і кажуть, що такі дії української влади не зовсім коректні, оскільки закон про мобілізацію ще не набув чинності, тому посилатися на його норми і призупиняти надання консульських послуг не є правильним та порушує права людини.

Юрист і правозахисник Олександр Павліченко розтлумачив, що не так з обмеженням роботи консульств для українців призовного віку, що перебувають за кордоном під час війни. Про це він зазначив в ефірі "Суспільного" у телемарафоні "Єдині новини".

ТСН.ua запустив опитування: чи призведе припинення надання консульських послуг чоловікам до того, що українці не повертатимуться до України та прагнутимуть отримати громадянство іншої країни? Переважна більшість опитаних вважає, що припинення надання консульських послуг таки призведе до того, що українці не захочуть повертатися до України та будуть намагатися отримати громадянство іншої держави.

Були й ті, хто відповів, що українці таки будуть мати бажання повернутися до України, однак цей відсоток надзвичайно малий. А що думаєте ви щодо заборони консульських послуг для військовозобов’язаних чоловіків за кордоном, до чого це призведе – напишіть нам у коментарях. Своєю думкою про те, до яких наслідків може призвести розпорядження української влади призупинити надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають за кордоном, поділився і юрист та правозахисник Олександр Павліченко.

Нардепи також почали критикувати рішення МЗС. Відмова у консульських послугах відріже українців на 10 років від країни, - таку гучну заяву зробив у парламенті Дмитро Разумков.

"Хто встигне зараз, він отримає паспорт, а хто не встигне, він на нього плюне та отримає паспорт іншої держави. І ви втратите ціле покоління".

В свою чергу оборонний комітет ВР хоче викликати керівництво МЗС для пояснень щодо свого рішення призупинити надання консульських послуг чоловікам за кордоном. Про це повідомила членкиня комітету Соломія Бобровська. Вона назвала рішення МЗС "напівзаконним" і вважає, що воно має "сумнівний результат, адекватність і зміст".

Долею українських чоловіків за кордоном під час війни почали перейматися вже давно. Гучні заяви, щодо можливої мобілізації військовозобов’язаних, які перебувають не в Україні, лунали з вуст і українських, і закордонних політиків. Ця тема неодноразово висвітлювалась у вітчизняних та закордонних ЗМІ.

Гостру заяву щодо призову українських чоловіків за кордоном зробив і президент Володимир Зеленський. Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні, підкреслив президент. Зеленський заявив, що “на одного військового йде 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу. Але якщо ви за кордоном і ви призовного мобілізаційного віку і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є запитання”.

ЄС має «призвати» українських чоловіків, які поїхали за кордон. Таку гучну заяву зробили у Бундесвері ще минулого року.

Хоча, потім з’явилася інформація, що уряди європейських країн не будуть змушувати українських чоловіків, які зараз перебувають не в Україні, долучатися до ЗСУ. Зокрема, відповідну заяву зробив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.

За його словами, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

Призов за кордоном - реальність?

Про призов за межами України говорив і спікер ВР Руслан Стефанчук.

Неодноразово про військовий облік за кордоном писала і скандальна нардепка Мар’яна Безугла. Вона зазначала, що цей процес має визначатися Кабінетом міністрів України. Колишній секретар РНБО пан Данілов також застерігав українських чоловіків, що не варто бігати від мобілізації, навіть якщо ви за межами рідної України.

А от міністр оборони Рустем Умєров навіть закликав українських чоловіків, які виїхали за кордон, прийти до призовних пунктів та мобілізуватися. І хоча мова йшла про «запрошення», він ніби-то натякав на санкції. Про це написали відомі німецькі видання, а в Україні звичайно репостнули цю новину.

Потім зазначили, що слова міністра оборони перекрутили. Як виявилось, говорив він виключно про обов’язок кожного українського чоловіка захищати Батьківщину. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив Ілларіон Павлюк - керівник управління преси та інформації Міністерства оборони.

Нагадаю, нардеп Федір Веніславський зазначав, що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон і якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, немає.

“Ніяких негативних наслідків для громадян України, які хочуть оновити свої дані, документи, паспорти, чи отримати консульські послуги, точно не буде. Треба пояснити, що отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що ці громадяни завтра чи післязавтра будуть мобілізовані, тому що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон і якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, в принципі, досить складно“

Також раніше членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в ефірі Радіо Свобода розповіла, що оформлення консульських послуг військовозобов’язаними за кордоном за наявності військово-облікових документів необхідне для розуміння кількості громадян України за кордоном. При цьому вона наголосила, що ні про яку депортацію з-за кордону українців не йдеться.

“Зараз згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним немає механізму депортації людей під час військового стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це тільки для військового обліку потрібно для Міністерства оборони“.

Нагадаємо, Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.

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