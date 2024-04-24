Украинские мужчины бунтуют за границей: что происходит

Украинцам за границей не выдают документы. Точнее – военнообязанным украинцам. Неужели мобилизация доберется и до них?

О том, как дальше могут развиваться события, законно ли прекращение предоставления консульских услуг, какие именно услуги пока недоступны и будут ли депортировать мужчин в Украину, рассказывают журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Украинцы за границей бунтуют

23 апреля стало черным днем для украинских мужчин за рубежом. Украинские власти издали распоряжение о приостановлении предоставления консульских услуг всем мужчинам от 18 до 60 лет, находящимся за границей. Такое решение не на шутку разозлило общество, я уже не говорю о тех мужчинах, которые накануне пришли в учреждения за рубежом, где имели подать документы на продление паспортов или получить новые. Безумные очереди из разъяренных мужчин и их семей, напряжение, растущее каждую минуту, не понимание почему и что дальше? Вероятно, и работники центров выдачи паспортов также не знали, что будет дальше, потому что никаких объяснений предоставить не могли.

Сообщалось, что система за границей «не работала» только для мужчин, а вот женщины и дети могли получить или подать документы на получение загранпаспорта. Хотя в сети появлялись видео, где и женщины якобы остались без документов.

В свою очередь, мужчины тоже пытались хотя бы получить уже готовые паспорта, но тщетно – их тоже не выдавали.

Без прав и паспорта?

Напомню, что в документе, который и повлек за собой этот нездоровый двож, указано, что оказание услуг приостанавливают с учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, что продолжается. Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации, который был обнародован 17 апреля и вступит в силу в мае.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о предоставлении услуг военнообязанным мужчинам за границей.

Что говорят в МИДе Украины?

И только к вечеру 23-го апреля, после безумных очередей и скандалов с работниками центров выдачи паспорта за границей, МИД опубликовал разъяснения относительно ограничений консульских услуг для мужчин. С ними можно ознакомиться на сайте Министерства. В МИД заверили, что прекращение консульских услуг – это временный шаг и все находящиеся за рубежом украинские мужчины смогут получить паспорта, однако после уточнения военно-учетных данных.



"Заявления перестали принимать с 23 апреля. Это решение — временный шаг, обусловленный "необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, находящихся за границей".

Все заявления, которые граждане Украины подали в консульские учреждения до 23 апреля, рассмотрят и проработают в полном объеме.

Временно не будут принимать только новые заявления от определенной в новом законе категории граждан, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить оставшееся до вступления в силу время.

Ограничения не применяются, если фактическим получателем услуги является не сам заявитель, а его несовершеннолетний ребенок или подопечное лицо.

После вступления в силу закона о мобилизации в силу 18 мая процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет после обновления данных военного учета в ТЦК с действительными военно-учетными документами получат доступ к консульским услугам согласно законодательству в полном объеме.

Если лицо мужского пола попадет в чрезвычайную ситуацию (ДТП, стихийные бедствия) за границей, то сотрудники консульской службы будут оказывать необходимую консульскую помощь в полном объеме.

В свою очередь правозащитники бьют тревогу и говорят, что такие действия украинской власти не совсем корректны, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу, поэтому ссылаться на его нормы и приостанавливать предоставление консульских услуг неправильно и нарушает права человека.

Юрист и правозащитник Александр Павличенко пояснил, что не столько с ограничением работы консульств для украинцев призывного возраста, которые находятся за границей во время войны. Об этом он отметил в эфире "Общественного" в телемарафоне "Единые новости".

ТСН.ua запустил опрос: приведет ли прекращение предоставления консульских услуг мужчинам к тому, что украинцы не будут возвращаться в Украину и будут стремиться получить гражданство другой страны? Подавляющее большинство опрошенных считают, что прекращение предоставления консульских услуг приведет к тому, что украинцы не захотят возвращаться в Украину и будут пытаться получить гражданство другого государства.

Были и те, кто ответил, что украинцы будут иметь желание вернуться в Украину, однако этот процент чрезвычайно мал. А что вы думаете о запрете консульских услуг для военнообязанных мужчин за границей, к чему это приведет – напишите нам в комментариях. Своим мнением о том, к каким последствиям может привести распоряжение украинской власти приостановить предоставление консульских услуг для находящихся за рубежом военнообязанных мужчин, поделился и юрист и правозащитник Александр Павличенко.

Нардепы также начали критиковать решение МИДа. Отказ в консульских услугах отрежет украинцев на 10 лет от страны, – такое громкое заявление сделал в парламенте Дмитрий Разумков.

"Кто успеет сейчас, он получит паспорт, а кто не успеет, он на него плюнет и получит паспорт другого государства. И вы потеряете целое поколение".

В свою очередь, оборонный комитет ВР хочет вызвать руководство МИД для объяснений относительно своего решения приостановить предоставление консульских услуг мужчинам за рубежом. Об этом сообщила член комитета Соломия Бобровская. Она назвала решение МИД "полузаконным" и считает, что оно имеет "сомнительный результат, адекватность и содержание".

Судьбой украинских мужчин за границей во время войны начали беспокоиться уже давно. Громкие заявления о возможной мобилизации военнообязанных, которые находятся не в Украине, звучали из уст и украинских, и зарубежных политиков. Эта тема неоднократно освещалась в отечественных и зарубежных СМИ.

Острое заявление о призыве украинских мужчин за границей сделал и президент Владимир Зеленский. Мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине, подчеркнул президент. Зеленский заявил, что “на одного военного идет 6-8 налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство. Но если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы”.

ЕС должен «призвать» украинских мужчин, уехавших за границу. Такое громкое заявление было сделано в Бундесвере еще в прошлом году.

Хотя потом появилась информация, что правительства европейских стран не будут заставлять украинских мужчин, которые сейчас находятся не в Украине, присоединяться к ВСУ. В частности, соответствующее заявление сделал министр юстиции Германии Марко Бушман.

По его словам, если власти Украины захотят призвать в армию мужчин, покинувших страну, это не будет иметь практических последствий для украинцев, живущих в Германии.

Призыв за границей – реальность?

О призыве за пределами Украины говорил и спикер ВР Руслан Стефанчук.

Неоднократно о военном учете за границей писала и скандальная нардепка Марианна Безуглая. Она отмечала, что этот процесс должен определяться Кабинетом Министров Украины. Бывший секретарь СНБО Данилов также предостерег украинских мужчин, что не стоит бегать от мобилизации, даже если вы за пределами родной Украины.

А вот министр обороны Рустем Умеров даже призвал украинских мужчин, выехавших за границу, прийти в призывные пункты и мобилизоваться. И хотя речь шла о приглашении, он будто бы намекал на санкции. Об этом написали известные немецкие издания, а в Украине, конечно, репостнули эту новость.

Затем отметили, что слова министра обороны извращены. Как оказалось, он говорил исключительно об обязанности каждого украинского мужа защищать Родину. Такое заявление в эфире телемарафона сделал Илларион Павлюк – руководитель управления прессы и информации Министерства обороны.

Напомню, нардеп Федор Вениславский отмечал, что механизма, который заставил бы граждан Украины вернуться, если они этого не хотят, если они легально пересекли государственную границу и если в них нет уголовных производств в Украине, нет.

Никаких негативных последствий для граждан Украины, которые хотят обновить свои данные, документы, паспорта или получить консульские услуги, точно не будет. Надо объяснить, что получение военно-учетного документа никоим образом не означает, что эти граждане завтра или послезавтра будут мобилизованы, потому что механизм, который заставил бы граждан Украины вернуться, если они этого не хотят, если они легально пересекли государственную границу и если относительно них нет уголовных производств в Украине, в принципе, достаточно сложно“

Также ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в эфире Радио Свобода рассказала, что оформление консульских услуг военнообязанными за рубежом при наличии военно-учетных документов необходимо для понимания количества граждан Украины за рубежом. При этом она подчеркнула, что ни о какой депортации из-за границы украинцев речь не идет.

“Сейчас согласно действующему законодательству и украинскому, и международному нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно Министерству обороны“.

Напомним, Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.

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