Apple готує новий тренд: чим дивуватимуть iPhone 16

Apple замовила у тайванського постачальника велику кількість компонентів ємнісних кнопок, які будуть використовуватися в майбутній серії iPhone 16

Чутки про те, що Apple відмовиться від усіх фізичних кнопок у смартфонах, з'явилися ще минулого року, коли очікувався вихід iPhone 15. Ця ідея, можливо, буде реалізована цього року, коли у вересні Apple продемонструє iPhone 16.

Про це пише MacRumors.

У повідомленні стверджується, що Apple замінить фізичні кнопки з обох боків смартфона ємнісними елементами з тактильним зворотним зв'язком. Такі "кнопки" реагуватимуть на тиск і "відповідатимуть" за допомогою вібрації.

При цьому видання зазначає, що очікування прихильників iPhone можуть знову не виправдатися у 16 поколінні. Згідно з інформацією інсайдерів, ємнісні компоненти, які замовила Apple, тайванський підрядник почне виготовляти лише в третьому кварталі поточного року, що більш схоже на замовлення для моделей iPhone 17, які світ побачить лише у 2025 році.

Більшість чуток припускають, що кнопки iPhone 16 залишаться механічними, але на правому торці усіх смартфонів лінійки 2024 року з'явиться нова кнопка, яка буде керувати камерою. При цьому інсайдери стверджують, що Apple просуватиме шістнадцяту лінійку своїх смартфонів як "оптимальне рішення для мобільної фотографії".

Очікується, що кнопка теж буде механічною і реагуватиме на тиск і дотик. Користувачі iPhone зможуть збільшувати та зменшувати масштаб, проводячи по кнопці вліво та вправо, фокусуватися легким натисканням і активувати запис відео сильнішим натисканням.

Якщо плани Apple не зміняться, нове покоління iPhone 16 з операційною системою iOS 18 і штучним інтелектом покажуть у вересні 2024 року.

Нагадаємо, новий iPhone 16 вирішить головну проблему попередніх моделей, впровадивши графенову систему охолодження.

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