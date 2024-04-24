Apple готовит новый тренд: чем будут удивлять iPhone 16

Apple заказала у тайваньского поставщика большое количество компонентов емкостных кнопок, которые будут использоваться в будущей серии iPhone 16

Слухи о том, что Apple откажется от всех физических кнопок в смартфонах, появились еще в прошлом году, когда ожидался выход iPhone 15. Эта идея, возможно, будет реализована в этом году, когда в сентябре Apple продемонстрирует iPhone 16.

Об этом пишет MacRumors.

В сообщении утверждается, что Apple заменит физические кнопки по обе стороны смартфона емкостными элементами с тактильной обратной связью. Такие "кнопки" будут реагировать на давление и "отвечать" с помощью вибрации.

При этом издание отмечает, что ожидания поклонников могут снова не оправдаться в 16 поколении iPhone. Согласно информации инсайдеров, емкостные компоненты, которые заказала Apple, тайваньский подрядчик начнет производить только в третьем квартале текущего года, что больше похоже на заказ для моделей iPhone 17, которые мир увидит только в 2025 году.

Большинство слухов предполагает, что кнопки iPhone 16 останутся механическими, но на правом торце всех смартфонов линейки 2024 года появится новая кнопка, которая будет управлять камерой. При этом инсайдеры утверждают, что Apple будет продвигать шестнадцатую линейку своих смартфонов как "оптимальное решение для мобильной фотографии".

Ожидается, что кнопка тоже будет механической и будет реагировать на давление и прикосновение. Пользователи iPhone смогут увеличивать и уменьшать масштаб, проводя по кнопке влево и вправо, фокусироваться легким нажатием и активировать запись видео более сильным нажатием.

Если планы Apple не изменятся, новое поколение iPhone 16 с операционной системой iOS 18 и искусственным интеллектом будет показано в сентябре 2024 года.

Напомним, новый iPhone 16 решит главную проблему предыдущих моделей, внедрив графеновую систему охлаждения.

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