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Астрологический прогноз на 23 мая

Астрологический прогноз на 23 мая

Бабочка - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо скрывать негатив своей натуры: он есть у всех, но не стоит выставлять его напоказ. Не стоит решать финансовые вопросы – их результат будет противоположным тому, на которые рассчитывает сам человек. 

Символ дня: Бабочка. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, охра. 

Счастливые камни дня: чароит, турмалин, черный жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило не опасны и легко поддаются излечению, но посоветоваться с врачом все же не помешает. 

Питание дня: питание должно быть умеренным, мясо лучше заменить нежирной рыбой. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться. 

Дачные работы дня: день неблагоприятен для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство силой воды или огня. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но чтобы 

Табу дня: нежелательно общаться с неприятными и неадекватными людьми. 

Цитата дня: «Полученное укрепляет тело, душу питает отданное» (Антуан де Сент-Экзюпери). 

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