Астрологический прогноз на 23 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо скрывать негатив своей натуры: он есть у всех, но не стоит выставлять его напоказ. Не стоит решать финансовые вопросы – их результат будет противоположным тому, на которые рассчитывает сам человек.

Символ дня: Бабочка.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, охра.

Счастливые камни дня: чароит, турмалин, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило не опасны и легко поддаются излечению, но посоветоваться с врачом все же не помешает.

Питание дня: питание должно быть умеренным, мясо лучше заменить нежирной рыбой.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Дачные работы дня: день неблагоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство силой воды или огня.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но чтобы

Табу дня: нежелательно общаться с неприятными и неадекватными людьми.

Цитата дня: «Полученное укрепляет тело, душу питает отданное» (Антуан де Сент-Экзюпери).

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