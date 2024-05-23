Астрологический прогноз на 23 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо скрывать негатив своей натуры: он есть у всех, но не стоит выставлять его напоказ. Не стоит решать финансовые вопросы – их результат будет противоположным тому, на которые рассчитывает сам человек.
Символ дня: Бабочка.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, охра.
Счастливые камни дня: чароит, турмалин, черный жемчуг.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило не опасны и легко поддаются излечению, но посоветоваться с врачом все же не помешает.
Питание дня: питание должно быть умеренным, мясо лучше заменить нежирной рыбой.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Дачные работы дня: день неблагоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство силой воды или огня.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но чтобы
Табу дня: нежелательно общаться с неприятными и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Полученное укрепляет тело, душу питает отданное» (Антуан де Сент-Экзюпери).
Читайте также:
- Цвета знаков Зодиака: какой оттенок одежды и аксессуаров выбрать в соответствии с астрологией
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 20 по 26 мая
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 мая