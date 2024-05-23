Умеров рассказал, что Украина получит от Испании в новом пакете помощи

Министр призвал испанское правительство и компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

В новый пакет помощи от Испании для Украины вошли не только партия танков Leopard и ракеты в ПВО Patriot, но и другое вооружение.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Он заявил, что поблагодарил министерку обороны Испании Маргариту Роблеса за решение ее страны предоставить нам следующую партию танков Leopard.

"В новый пакет помощи от Испании, в частности, вошли: ракеты в системы противовоздушной обороны ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, антидроновые системы и другое вооружение", — сообщил министр.

Умеров заявил, что для большей эффективности противостояния врагу нам необходимо больше средств ПВО.

"Это позволит украинским защитникам противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам, которыми россияне уничтожают наши города и села", — подчеркнул министр.

Также он призвал испанское правительство и компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Напомним, ранее сообщалось, что Секретарь СНБО объяснил, зачем Украине бить оружием США по целям в России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне объяснили, почему против ударов западным оружием по территории РФ.

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