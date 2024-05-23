Война в Украине продлится еще очень долго — главнокомандующий Швецией

Война в Украине находится в тупике, поэтому может длиться очень долго.

Такое мнение высказал главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Биден в интервью Der Spiegel.

Он заявил, что на фронте проходят лишь небольшие продвижения в ту или иную сторону.

"Война зашла в тупик уже несколько месяцев, и пока не видно никаких изменений. Войне не видно конца, и ни у России, ни у Украины нет достаточных возможностей, чтобы выиграть ее в военном отношении. Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго", – сказал он.

Биден заявил, что Швеция учитывает данную ситуацию в плане формирования помощи Украине и обеспечения стратегической безопасности. Он отметил, что Россия превосходит Украину в отражающемся военном плане на фронте.

"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. Сейчас россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украину", — сказал Биден.

В то же время, воля поддерживать Украину на Западе не исчерпалась, а главная проблема заключается в том, что страны Запада очень медленно все делают.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ решила изменить границы в Балтийском море, Эстония призвала НАТО "просыпаться".

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что реальное окончание войны в Украине возможно только после того, как Кремль окончательно откажется от попыток навязывать украинцам свою политическую волю силой.

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