В тупике: Арестович рассказал, когда закончится война в Украине

Он считает, что война в Украине уже не территории или ресурсов.

Реальное окончание войны в Украине возможно только после того, как Кремль окончательно откажется от попыток навязывать украинцам свою политическую волю силой.

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Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он заявил, что война в Украине уже не территории или ресурсы, а за право "навязывания противнику своей политической воли силой".

"Теперь война зашла в тупик, где ни одна из сторон не может военным путем решить декларируемые политические задачи", — заявил Арестович.

Он заявил, что войну можно будет начать решать по дипломатическому пути, когда Кремль откажется от попыток навязывать силой свою политическую волю Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии назвал наивными надежды Украины отвоевать захваченные территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что США предоставляют Украине дополнительные 2 млрд долларов помощи.

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