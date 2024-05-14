Тимочко объяснил, при каких условиях Путин нападет на страны НАТО

Когда диктатор Путина может напасть на страны НАТО и как он будет оправдывать свои действия перед россиянами.

Если президент-диктатор России Владимир Путин будет реально видеть, что он проигрывает войну против Украины, когда будет стоять вопрос даже потери его территорий, он попытается завязать военный конфликт со странами Европы или странами НАТО.

Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"С целью, чтобы создать на будущее некую "национальную идею", по крайней мере внутрироссийское объяснение для консолидации. Мол – мы проиграли не Украине, мы проиграли злому НАТО или неверной плохой Европе, но через 100 лет мы все равно консолидируемся, объединяемся, и вернем "мировую справедливость" и все то, что он заявляет", - объяснил Тимочко.

Напомним, президент Чехии заявил, что Украина может отказаться от членства в НАТО.

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