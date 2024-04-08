Когда Радоница в 2024 году: история, обычаи и народные приметы

Каждый год дата празднования Радоницы меняется, ведь она привязана к Пасхе.

Каждый год у христиан восточного обряда проходит Радоница, которую в народе также называют Гробки или Проводы. В этот день принято вспоминать усопших родственников, идти в храм, на кладбище и поминать их там.

Когда Радоница в 2024 году

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, по которому дата большинства церковных праздников сместилась на 13 дней назад. Но на дату Радоницы это никак не повлияло. Почему так?

Дело в том, что Гробки или Проводы привязаны к празднованию Пасхи. А вычет даты Светлого Божьего Воскресения не изменился для верующих восточного обряда. В 2024 году мы празднуем Пасху 5 мая.

Так как Радоница всегда приходится на девятый день после Пасхи, то в 2024 году она будет проходить во вторник, 14 мая.

Радоница (Радуница): история и обычаи

Когда Радоница 2024? / Фото: Unsplash

Это основной весенний праздник, во время которого верующие восточного обряда поминают усопших родственников и близких людей. В разных местностях оно приходится на воскресенье, понедельник или вторник так называемой Хоминой недели. В народной традиции Радоница считается Пасхой для усопших.

В этот день в храмах обязательно совершаются литургия и вечернее богослужение, которые завершаются полной панихидой с пасхальными песнопениями. После этого верующие идут на кладбище, молятся за усопших, ставят на могилах цветы.

Уже в древние части на христианских кладбищах этот поминальный день был особенно важен. Об этом свидетельствуют записи Иоанна Богослова, датируемые IV веком. Слово "Радоница" этимологически произошло от слов "радость" и "род". Христиане не должны углубляться в печаль из-за потери родных, а наоборот радоваться их возрождению в лучшем месте.

В народе распространено немало разных название Радоницы: Гробки, Проводы, Радоницкое или Красное воскресенье, Родительское воскресенье. Для жителей Украины самое привычное название "проводы". Оно совсем не случайно, ведь подчеркивает основной смысл дня.

Часто на могилы покойников верующие приносят крашеные яички, пасочки, оставшиеся после празднования Пасхи. Там совершают поминальную трапезу.

Существовали и запреты, связанные с посещением кладбища. Так, например, на кладбище запрещается громко орать, курить, смеяться или веселиться. Не стоит также слишком бурно выражать скорбь.

Наши предки в этот день следили за облаками: если утром — дождь. А родившийся ребенок в этот день получает в наследство те же качества, которые были у покойного родственника.

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