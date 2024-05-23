Війна в Україні триватиме ще дуже довго — головнокомандувач Швеції

Він заявив, що Росія переважає Україну у військовому плані.

Війна в Україні знаходиться у глухому куті, тому може тривати дуже довго.

Таку думку висловив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Біден в інтерв'ю Der Spiegel.

Він заявив, що на фронті відбуваються лише невеликі просування у ту, чи іншу сторону.

"Війна зайшла в глухий кут уже кілька місяців, і наразі не видно жодних змін. Війні не видно кінця, і ні Росія, ні Україна не мають достатніх можливостей, щоб виграти її у військовому відношенні. Я очікую, що війна триватиме ще дуже довго", - сказав він.

Біден заявив, що Швеція враховує цю ситуацію у плані формування допомоги Україні та забезпечення стратегічної безпеки. Він зазначив, що Росія перевершує Україну у військовому плані що відображається на фронті.

"Путін налаштував російську економіку на війну так, як ми не можемо. Наразі росіяни виробляють величезну кількість озброєнь, набагато більше, ніж ми можемо поставити Україні", - сказав Біден.

Водночас воля підтримувати Україну на Заході не вичерпалась, а головна проблема полягає в тому, що країни Заходу дуже повільно все роблять.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вирішила змінити кордони в Балтійському морі, Естонія закликала НАТО "прокидатися".

Крім того, ми раніше інформували, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що реальне закінчення війни в Україні можливе лише після того, як Кремль остаточно відмовиться від спроб нав'язувати українцям свою політичну волю силою.

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