На Сумщині пролунав 139 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (55 вибухів), артилерії (10 вибухів), скинув боєприпаси ВОГ з БПЛА (5 вибухів) та здійснив атаку за допомогою дрону типу «FPV» (1 вибух).

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).

Шалигинська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.

Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

Білопільська громада: здійснено обстріл з танку (5 вибухів), артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи) та скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (5 вибухів).

Путивльська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).

Миколаївська громада: по території громади здійснив атаку дрон типу «FPV» (1 вибух).

Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (6 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у поліції показали наслідки удару по Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що через ворожий обстріл у Сумах зникло світло.

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