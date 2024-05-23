На Сумщині пролунав 139 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (55 вибухів), артилерії (10 вибухів), скинув боєприпаси ВОГ з БПЛА (5 вибухів) та здійснив атаку за допомогою дрону типу «FPV» (1 вибух).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).
- Шалигинська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено обстріл з танку (5 вибухів), артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи) та скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (5 вибухів).
- Путивльська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).
- Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
- Миколаївська громада: по території громади здійснив атаку дрон типу «FPV» (1 вибух).
- Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (6 вибухів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у поліції показали наслідки удару по Харківщині.
Крім того, ми раніше інформували, що через ворожий обстріл у Сумах зникло світло.
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