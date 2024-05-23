В Сумской области раздалось 139 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 139 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Великописаревское общество: враг бил из минометов (55 взрывов), артиллерии (10 взрывов), сбросил боеприпасы ВОГ из БПЛА (5 взрывов) и совершил атаку с помощью дрона типа «FPV» (1 взрыв).

Середино-будская община: совершены минометные обстрелы (10 взрывов).

Шалыгинская община: был обстрел из стрелкового оружия.

Эсманьская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

Белопольское общество: осуществлен обстрел из танка (5 взрывов), артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва) и сброс боеприпасов ВОГ из БПЛА (5 взрывов).

Путивльская община: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.

Зноб-новгородская община: враг ударил из минометов (3 взрыва).

Глуховское общество: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

Николаевская община: по территории общины совершил атаку дрон типа «FPV» (1 взрыв).

Краснопольское общество: был артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции показали последствия удара по Харьковщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за вражеских обстрелов в Сумах исчез свет.

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