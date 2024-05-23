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В Сумской области раздалось 139 взрывов

В Сумской области раздалось 139 взрывов

Захватчики обстреливают Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 139 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

  • Великописаревское общество: враг бил из минометов (55 взрывов), артиллерии (10 взрывов), сбросил боеприпасы ВОГ из БПЛА (5 взрывов) и совершил атаку с помощью дрона типа «FPV» (1 взрыв).
  • Середино-будская община: совершены минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Шалыгинская община: был обстрел из стрелкового оружия.
  • Эсманьская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
  • Белопольское общество: осуществлен обстрел из танка (5 взрывов), артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва) и сброс боеприпасов ВОГ из БПЛА (5 взрывов).
  • Путивльская община: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Зноб-новгородская община: враг ударил из минометов (3 взрыва).
  • Глуховское общество: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
  • Николаевская община: по территории общины совершил атаку дрон типа «FPV» (1 взрыв).
  • Краснопольское общество: был артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции показали последствия удара по Харьковщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за вражеских обстрелов в Сумах исчез свет.

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