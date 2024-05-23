В Сумской области раздалось 139 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Всего было зафиксировано 139 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.
- Великописаревское общество: враг бил из минометов (55 взрывов), артиллерии (10 взрывов), сбросил боеприпасы ВОГ из БПЛА (5 взрывов) и совершил атаку с помощью дрона типа «FPV» (1 взрыв).
- Середино-будская община: совершены минометные обстрелы (10 взрывов).
- Шалыгинская община: был обстрел из стрелкового оружия.
- Эсманьская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
- Белопольское общество: осуществлен обстрел из танка (5 взрывов), артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва) и сброс боеприпасов ВОГ из БПЛА (5 взрывов).
- Путивльская община: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Зноб-новгородская община: враг ударил из минометов (3 взрыва).
- Глуховское общество: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
- Николаевская община: по территории общины совершил атаку дрон типа «FPV» (1 взрыв).
- Краснопольское общество: был артиллерийский обстрел (6 взрывов).
Напомним, ранее сообщалось, что в полиции показали последствия удара по Харьковщине.
Кроме того, мы ранее информировали, что из-за вражеских обстрелов в Сумах исчез свет.
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