Почему РФ снова бряцает ядерным оружием: в ISW описали кампанию Кремля

Кремль пытается повлиять на принятие решений Западом на фоне дискуссий об ограничениях для Украины бить западным оружием по военным целям в России.

Кремль продолжает приурочивать свое бряцание ядерным оружием к основным политическим дискуссиям на Западе в рамках своей рефлексивной кампании контроля, чтобы повлиять на принимающих решения западных лиц.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как заявило 21 мая Министерство обороны России, ракетные подразделения Южного военного округа начали первый этап учений по нестратегическому (тактическому) ядерному вооружению. В ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы РФ также будут проводить учения с баллистическими ракетами "Искандер" и аэробалистическими ракетами "Кинжал". О подготовке к этим учениям российское Минобороны объявило 6 мая.

Известный награжденный Кремлем милблогер прямо связал эти ядерные учения с попытками Кремля повлиять на принятие решений Западом – в частности, ориентируясь на недавние дискуссии по ограничениям на использование Украиной оружия для ударов по военным целям в России.

Таким образом, блогер повторил оценку аналитиков ISW о том, что испытание Россией тактического ядерного оружия является частью кампании рефлексивного контроля Кремля, которая часто использует бряцание ядерным оружием для влияния на принимающих решения западных лиц. Цель – чтобы на Западе приняли участие в самосдерживании.

Аналитики отметили, что рефлексивный контроль является ключевым элементом российского инструментария гибридной войны. Это тактика, которая основывается на формировании противника посредством целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно принимал выгодные России меры.

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Президент Украины Владимир Зеленский повторил в интервью New York Times 20 мая, что у России сейчас есть убежище на своей территории, откуда ее войска могут наносить ракетные и авиаудары по Украине, а также начинать наступательные операции сосредоточенными в районе границы силами – как в случае с нынешним наступлением врага на севере Харьковщины.

"ISW продолжает оценивать, что политика США и Запада, ограничивающая способность Украины наносить удары по военным целям в России, серьезно ставит под угрозу способность Украины защищаться от текущих наступательных операций России на севере Харьковской области или в любом районе вдоль международной границы, где российские силы могут решать вести наступательные операции в будущем", – отметили аналитики.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с международными партнерами об использовании их оружия для ударов по военной технике РФ на границе и дальше на российской территории. Однако пока "ничего положительного нет".

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