Є одне "але": Румунія готова передати Україні Patriot

Румунія готова передати Україні свої системи Patriot. Втім, це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони самої країни.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, пише Digi24.

Він наголосив, що не хоче обговорювати питання про можливість передати Україні системи ППО "у публічному просторі". Зі слів Клауса Йоганніса, це має бути вирішене Вищою радою національної оборони.

Румунський президент також заявив, що передання Patriot - це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем, "не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної і протиповітряної оборони".

"Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін анонсував системи ППО та снаряди для ЗСУ. Держава надає амуніцію для HIMARS, зміцнює системи ППО та важку бронетехніку. Після того, як президент США Джо Байден підписав минулого року допомогу на суму 51 млрд дол, надаються пакети допомоги.

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