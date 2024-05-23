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Курс валют на 23 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 23 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 23 мая. / Фото: Associated Press

Евро стремительно утратил цену.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 23 мая. Доллар прибавил 2 коп. Евро потерял аж 15 коп., а польский злотый – 7 коп.

Об этом сообщили   в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,82 грн (+2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,11 грн (-15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,11 грн (-7 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,50-40,10 грн
  • "ПУМБ" – 39,70-40,20 грн
  • "УкрСиббанк" – 39,50-40,15 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,50-40,10 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 42,65-43,65 грн
  • "ПУМБ" – 43,10-43,70 грн
  • "УкрСиббанк" – 42,75-43,65 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,95-43,75 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,00-10,19 грн
  • "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
  • "Укрэксимбанк" – 10,00-10,25 грн

Как сообщалось, на прошлой неделе курс доллара сначала якобы уверенно пошел вверх, затем тренд сменился противоположным. Все это происходило вокруг нового ориентира – 40 гривен за доллар, к реальности которого, похоже, придется привыкать. Что делать с гривнами, долларами и евро – читайте в материале ТСН.ua.

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