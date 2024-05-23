Курс валют на 23 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 23 мая. Доллар прибавил 2 коп. Евро потерял аж 15 коп., а польский злотый – 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,82 грн (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,11 грн (-15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,11 грн (-7 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,50-40,10 грн

"ПУМБ" – 39,70-40,20 грн

"УкрСиббанк" – 39,50-40,15 грн

"Укрэксимбанк" – 39,50-40,10 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,65-43,65 грн

"ПУМБ" – 43,10-43,70 грн

"УкрСиббанк" – 42,75-43,65 грн

"Укрэксимбанк" – 42,95-43,75 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,00-10,19 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрэксимбанк" – 10,00-10,25 грн

Как сообщалось, на прошлой неделе курс доллара сначала якобы уверенно пошел вверх, затем тренд сменился противоположным. Все это происходило вокруг нового ориентира – 40 гривен за доллар, к реальности которого, похоже, придется привыкать. Что делать с гривнами, долларами и евро – читайте в материале ТСН.ua.

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