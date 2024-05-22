Эксперт рассказал, сколько рабочей силы будет мобилизовано в Украине

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса объяснил, как вступивший в действие 18 мая, новый закон о мобилизации повлияет на экономику. Так, он отметил, что бизнес в Украине почувствует нехватку рабочей силы, однако альтернативы мобилизации нет. По его словам, мобилизация охватит 2-3% рабочей силы в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Есть ли мобилизация проблемой для бизнеса? Конечно. Для бизнеса нехватка рабочей силы это ключевая проблема, наряду с безопасностью. Значительно опережая наше любимое верховенство права, а точнее его отсутствие, и коррупцию. Эта проблема была актуальна даже до полномасштабного вторжения. Депопуляция и нехватка рабочей силы. Значительно усилилась во время войны. Поэтому уже сейчас стоит разрабатывать стратегию по привлечению мигрантов. Но ключевой вопрос – какой вариант может предложить бизнес? Причем, тот бизнес, который не может претендовать на экономическое бронирование и вряд ли как представитель сферы услуг платит много налогов", - отметил экономист.

Фурса говорит, что сейчас в Украине на рынке труда, по оценкам, примерно 13-14 млн человек. А государство должно мобилизовать в этом году от силы 300 тысяч человек.

"Если мы возьмем в руки калькулятор, то увидим, что это составляет 2-3% от имеющейся рабочей силы. Да, это при наличии на рынке нехватки рабочей силы уже сегодня. Но, все равно, можно ли драматически заламывать руки и говорить, что точно некому будет работать в экономике, при выпадении 2-3% рабочей силы? Вряд ли", - пояснил эксперт.

Сергей Фурса говорит, что, по оценкам, мобилизация ударит по экономике и приведет к уменьшению прироста ВВП в этом году. Вместо роста, например, в 4,5%, мы получим рост в 4%.

"Рост экономики во время войны. Не стоит, наверное, вспоминать, что будет с экономикой без армии? Не стоит напоминать, что произошло с ВВП Мариуполя. К примеру. И не стоит вспоминать, что текущая ситуация является просто экономическим чудом, когда во время войны самая большая угроза для некоторых видов бизнеса – ухудшение качества услуг, когда придется опуститься до среднеевропейского уровня. Не до продуктовых карт. Не до инфляции в 1000%. А до более долгого ожидания латте на кокосовом молоке", – резюмировал Сергей Фурса.

Напомним, в Минюсте рассказали, сколько заключенных подали заявления на службу в ВСУ.

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