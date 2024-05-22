Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

Больше часа раздаются сирены на Харьковщине.

Утром 22 мая Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. Объявлена воздушная тревога в Харьковской области.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Тревога в Харьковской области продолжается с 08:11.

Карта тревог по состоянию на 09:23 среда, 22 мая.

Напомним, сегодня, около 09:30, по Украине начала распространяться воздушная тревога. В воздух взлетели два МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

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