Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

Больше часа раздаются сирены на Харьковщине.
Утром 22 мая Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. Объявлена воздушная тревога в Харьковской области.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Тревога в Харьковской области продолжается с 08:11.
Напомним, сегодня, около 09:30, по Украине начала распространяться воздушная тревога. В воздух взлетели два МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.