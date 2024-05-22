Курс валют на 22 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта очень выросла в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 мая. Доллар прибавил 14 коп. Евро вырос на 18 коп., а польский злотый - 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,80 грн (+14 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,26 грн (+18 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,16 грн (+4 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,45-40,05 грн

"ПУМБ" – 39,60-40,10 грн

"УкрСиббанк" – 39,30-39,95 грн

"Укрэксимбанк" – 39,40-40,00 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,55-43,55 грн

"ПУМБ" – 42,90-43,50 грн

"УкрСиббанк" – 42,60-43,55 грн

"Укрэксимбанк" – 42,80-43,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,95-10,15 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрэксимбанк" – 9,95-10,25 грн

Как сообщалось, на прошлой неделе курс доллара сначала якобы уверенно пошел вверх, затем тренд сменился противоположным. Все это происходило вокруг нового ориентира – 40 гривен за доллар, к реальности которого, похоже, придется привыкать. Что делать с гривнами, долларами и евро – читайте в материале ТСН.ua.

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