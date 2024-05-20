Тарифы на коммуналку в Украине: что подорожало больше всего

В Украине выросли цены на коммунальные услуги. За период с апреля 2023 года по апрель 2024 года тарифы в среднем повысились на 12,9%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

К примеру, стоимость электроэнергии выросла на 69,7%, тогда как цены на некоторые другие услуги остались без изменений.

Помимо электроэнергии, также выросли цены на:

услуги по управлению многоквартирными домами — на 5,1%

содержание и ремонт жилья — на 3,2%

уборка мусора — на 1,6%

В то же время, тарифы на ряд позиций остались без изменений. К ним относятся:

водоснабжение

канализация

природный газ

горячая вода, отопление

Напомним, что в Минэнерго не исключают повышения тарифов на свет.

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