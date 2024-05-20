Тарифы на коммуналку в Украине: что подорожало больше всего

Стоимость электроэнергии выросла на 69,7%.
В Украине выросли цены на коммунальные услуги. За период с апреля 2023 года по апрель 2024 года тарифы в среднем повысились на 12,9%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
К примеру, стоимость электроэнергии выросла на 69,7%, тогда как цены на некоторые другие услуги остались без изменений.
Помимо электроэнергии, также выросли цены на:
- услуги по управлению многоквартирными домами — на 5,1%
- содержание и ремонт жилья — на 3,2%
- уборка мусора — на 1,6%
В то же время, тарифы на ряд позиций остались без изменений. К ним относятся:
- водоснабжение
- канализация
- природный газ
- горячая вода, отопление
Напомним, что в Минэнерго не исключают повышения тарифов на свет.
Читайте также: