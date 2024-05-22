"В чем проблема?": Зеленский резко обратился к Западу

Президент Владимир Зеленский резко обратился к НАТО и обвинил страны Запада из-за долгих колебаний в помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом глава государства заявил в интервью The New York Times.

По его словам, Альянс может сбивать российские ракеты, летящие над Украиной без самолетов, пересекающих украинское воздушное пространство. Зеленский отмечает, что речь идет о сугубо оборонительной тактике, а потому это не создаст риска прямого боя войсками РФ.

"Итак, мой вопрос: в чем проблема? Почему мы не можем их сбить? Это защита? Да. Это нападение на Россию? Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских пилотов? Нет. Так в чем проблема втягивания стран НАТО в войну? Такого вопроса нет. Сбивайте то, что в небе над Украиной. Дайте нам оружие для использования против российских войск на границах", — отметил Зеленский.

Президент призвал предоставить ВСУ больше современных истребителей F-16 и систем ПВО Patriot. Зеленский считает, что решение о такой помощи может быть принято в июле, когда лидеры НАТО соберутся на саммит в Вашингтоне.

"Можем получить семь? ... Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? Для страны, которая сегодня борется за свободу и демократию во всем мире?", — возмущенно высказался Зеленский.

Украинский лидер считает, что причина колебаний Запада – это страх ядерной эскалации. Впрочем, это было преувеличено, потому что диктатор-президент РФ Владимир Путин воздержался бы от использования ядерного оружия из чувства самосохранения. Зеленский отмечает, что глава Кремля "может быть иррациональным, но он любит собственную жизнь".

Напомним, ранее в интервью Reuters Зеленский заявил, что в вопросе военной помощи партнеры делают "один большой шаг вперед, но перед этим два назад". Каждое решение о помощи принимается с опозданием примерно в год, отметил он.

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