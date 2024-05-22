"У чому проблема?": Зеленський різко звернувся до Заходу

Президент Володимир Зеленський різко звернувся до НАТО та звинуватив країни Заходу через довгі вагання щодо допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The New York Times

З його слів, Альянс може збивати російські ракети, що летять над Україною без літаків, які перетинають український повітряний простір. Зеленський наголошує, що йдеться про суто оборонну тактика, а тому це не створить ризику прямого бою військами РФ.

"Тож моє запитання: у чому проблема? Чому ми не можемо їх збити? Це захист? Так. Це напад на Росію? Ви збиваєте російські літаки і вбиваєте російських пілотів? Ні. То в чому проблема втягування країн НАТО у війну? Такого питання немає. Збивайте те, що в небі над Україною. Дайте нам зброю для використання проти російських військ на кордонах", - зазначив Зеленський.

Президент закликав надати ЗСУ більше сучасних винищувачів F-16 та систем ППО Patriot. Зеленський вважає, що рішення про таку допомогу може бути ухвалено в липні, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні.

"Можемо отримати сім? ... Ви вважаєте, що це забагато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? Для країни, яка сьогодні бореться за свободу та демократію в усьому світі?", - обурено висловився Зеленський.

Український лідер вважає, що причина коливань Заходу - це страх ядерної ескалації. Втім, це було перебільшено, бо диктатор-президент РФ Володимир Путін утримався б від використання ядерної зброї з почуття самозбереження. Зеленський наголошує, що очільник Кремля "може бути ірраціональним, але він любить власне життя".

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Reuters Зеленський заявив, що у питанні військової допомоги партнери роблять "один великий крок уперед, але перед цим – два назад". Кожне рішення про допомогу ухвалюється із запізненням приблизно на рік, зазначив він.

Читайте також: