Жорсткі бої на Харківщині: оглядач повідомив, де просунувся ворог, а де не мав успіху

За останні дві доби передові підрозділи російських військ просунулись до центру Вовчанська на Харківщині та розширили своє вклинення по напрямку Огірцеве-Бугруватка. Однак ворогу не вдалося форсувати річку Вовча. Окупанти також не мали успіху в напрямку села Липці.

Про це український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 22 травня.

Російська армія продовжує докладати головних зусиль на Вовчанському відтинку смуги свого наступу. На думку Машовця, командування угрупування російських військ "Півнчі" прагне за будь-яку ціну наростити зусилля на цьому напрямку.

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Протягом останніх двох діб передові підрозділи противника просунулись до центра Вовчанська, а також розширили своє вклинення по напрямку Огірцеве-Бугруватка у західному напрямку. Окрім цього, окупанти намагаються обійти місто зі сходу, діючи вздовж річки Вовча у напрямку Тихе-Зибине. Там ворог зумів просунутися з боку старого аеродрому до північно-східної частини міста.

Щоб наростити зусилля на цьому відтинку, російське командування додатково ввело у бій щонайменше два мотострілецьких полки. Ймовірно, один – у смузі дії 25-ї окремої мотострілецької бригади, інший – північно-східніше від міста.

"Але, якби там не було, на всій протяжності по фронту свого вклинення на Вовчанському напрямку від місця впадіння р. Вовча у р. Сіверський Донець до с. Тихе противнику так й не вдалося форсувати р. Вовча. Судячи зі всього, саме по цій річці й проходить перша позиція головного рубежу оборони наших військ, або навіть південніше", – припустив оглядач.

Він також повідомив, що російські війська майже не мали успіху по рубежу Глибоке-Лук'янці, у напрямку на Липці. Це попри те, що в цій смузі почали фіксуватися підрозділи якогось ворожого десантно-штурмового полку.

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Машовець повідомив про жорсткі ближні бої у смузі дії ворожої 18-ї мотострілецької дивізії. Загарбники намагаються прорватися по напрямку Липці-Слобожанське, діючи як з боку Глибокого, так і вздовж північного берегу річки Липець. Поки що ворогу не вдається вийти до Липців. Судячи зі всього, штурмові підрозділи 7-го окремого мотострілецького полку противника зазнали значних втрат у попередніх боях, певним чином втратили боєздатність, і зараз їх міняють на інших.

За оцінками військового оглядача, загальна чисельність ударного угрупування російських військ, яке зараз оперує на Харківському операційному напрямку, зросла приблизно до 40-41 тис. Ще до 10-11 тис. ворожих військ зосереджено на Сумському напрямку.

"Наскільки я розумію, противник прагне розширити смугу дії своїх військ на Харківському операційному напрямку, що, очевидно, потягне за собою необхідність продовження перекидання сюди ним додаткових сил й засобів. Навіть просто тому, що це розширення потрібно заповнювати якимись військами. Іншими словами, вся ця російська офензива північніше та північно-східніше Харкова ризикує перетворитися на такий собі "пылесос" для російських резервів, потрібних зовсім в інших місцях", – висловив думку Машовець.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський розповів, що українські війська успішно зупинили ворога на Харківщині, на дозволивши йому створити " буферну зону". Військам РФ вдалося лише вклинитися на територію України, але цього виявилося недостатньо, щоб оголити інші ділянки фронту і зробити їх вразливими для ворожих наступальних дій.

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