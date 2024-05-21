Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 травня?

День, коли Всесвіт перевіряє будь-яку людину, посилюючи її якості – як позитивні, так і негативні – багаторазово, а ось що в результаті пересилить – залежить тільки від неї самої. Щоправда, щоб стати на бік добра, необхідно виявити пильність: зло маскуватиметься і прикидатиметься зовсім не тим, чим воно є насправді, тому ошукатися можна легко. Головне – пам'ятати, що за вибір темного боку рано чи пізно доведеться відповідати.

Діва

Діви можуть розраховувати на талан в особистому житті – цього дня, незважаючи на його негативні характеристики, можуть статися приємні події, на які представники знака останнім часом не сподівалися. Щоправда, ймовірна ситуація, в якій вони не знатимуть, як правильно вчинити – у такому разі їм варто звернутися за порадою до людини, якій вони довіряють: вона зможе оцінити ситуацію збоку.

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