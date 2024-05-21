Какому знаку Зодиака повезет 22 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 мая?

День, когда Вселенная проверяет любого человека, усиливая его качества – как положительные, так и отрицательные – многократно, а вот что в результате пересилит – зависит только от него самого. Правда, чтобы принять сторону добра, необходимо проявить бдительность: зло будет маскироваться и прикидываться совсем не тем, чем оно является на самом деле, поэтому обмануться можно легко. Главное – помнить о том, что за выбор темной стороны рано или поздно придется отвечать.

Дева

Девы могут рассчитывать на удачу в личной жизни – в этот день, несмотря на его негативные характеристики, могут произойти приятные события, на которые представители знака в последнее время уже и не надеялись. Правда, вероятна ситуация, в которой они не будут знать, как правильно поступить – в таком случае им стоит обратиться за советом к человеку, которому они доверяют: он сможет оценить ситуацию со стороны.

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