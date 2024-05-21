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Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем пешкой в борьбе между добром и злом

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем пешкой в борьбе между добром и злом

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака

Довольно сложный день, когда человек становится пешкой в борьбе между добром и злом, и только от него самого зависит ее результат. 

Следствием такого воздействия космических энергий может стать уныние, хандра и депрессия, что, в свою очередь, может сделать человека недальновидным и легковерным, а это уже прямой путь к тому, чтобы стать жертвой чужих манипуляций и даже мошенников. Работа. скорее всего, застопорится, поэтому не стоит приступать к новым начинаниям, лучше довести до ума уже начатые. 

Овен 

Человек, которого вы считали своим другом неожиданно подведет вас в самый ответственный момент: вместо того, чтобы печалиться, радуйтесь, что он все-таки открыл вам свое истинное лицо. 

Телец 

От приглашения на вечеринки и другие массовые увеселительные мероприятия, лучше отказаться – вместо ожидаемого удовольствия они могут принести только разочарование и, как следствие, уныние. 

Близнецы 

Лень, которая "навестит" вас сегодня, может надолго выбить вас из рабочей колеи, поэтому постарайтесь ей не поддаваться – в конце концов, можно заняться чем-то необременительным, главное – не сидеть, сложа руки. 

Рак 

От новых знакомств, которые, к тому же, могут завязаться при подозрительных обстоятельствах, лучше отказаться – скорее всего, у этого человека в вашем отношении не самые добрые намерения. 

Лев 

Необходимо отказаться от крупных покупок, а еще лучше – от шопинга вообще: любая трата денег в этот день окажется напрасной, поскольку очень скоро станет ясно, что они были выброшены на ветер. 

Дева 

Нежелательно произносить громкие фразы, обещая своем собеседнику, нечто нереальное: реализовать сказанное не представится возможным, а репутация болтуна закрепится за вами надолго. 

Весы 

Энергию, недостатка в которой в этот день не будет, желательно направить на достижение исключительно мирных целей: почему бы, например, не заняться наведением чистоты и порядка в собственном доме?

Скорпион 

Постарайтесь игнорировать агрессию, особенно если она будет исходить от близких людей: объяснить им, что их поведение недостойно, вы все равно не сможете, а ссора может привести к неожиданным последствиям.  

Стрелец 

Людей, желающих – путем провокаций и немотивированной агрессии – сбить вас с позитивного настроения, окажется предостаточно, ваша задача – не поддаться на их действия и сохранять спокойствие. 

Козерог 

Не рекомендуется прислушиваться к чужим советам, особенно если их будут давать без просьбы с вашей стороны – информация, которую вы в результате получите, вместо пользы принесет вам вред. 

Водолей 

Нежелательно общаться с людьми, которые вам неприятны – взаимопонимания вы с ними все равно не достигнете, а энергию, необходимую для решения важных профессиональных дел и жизненных задач, растеряете. 

Рыбы 

Не стоит относиться к окружающим с пренебрежением и высокомерием, даже если у вас есть основания для подобного стиля поведения, нужно сдержаться – можете нажить себе врагов, о чем впоследствии пожалеете. 

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