Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

Понад годину лунають сирени на Харківщині.
Зранку 22 травня Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб. Оголошено повітряну тривогу у Харківській області.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Тривога у Харківській області триває від 08:11.
Нагадаємо, сьогодні, близько 09:30, Україною почала ширитися повітряна тривога. У повітря злетіли два МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.