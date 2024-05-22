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Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

Повітряна тривога. / Фото: Associated Press

Понад годину лунають сирени на Харківщині.

Зранку 22 травня Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб. Оголошено повітряну тривогу у Харківській області.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Тривога у Харківській області триває від 08:11.

Мапа тривог станом на 09:23 середи, 22 травня. / ©
Мапа тривог станом на 09:23 середи, 22 травня.

Нагадаємо, сьогодні, близько 09:30, Україною почала ширитися повітряна тривога. У повітря злетіли два МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

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