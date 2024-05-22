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Україною шириться повітряна тривога: яка загроза

Україною шириться повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога в Україні

В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї країни.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога 22 травня.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Сирени повітряної тривоги лунають у всіх областях України.

"Увага. Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", – повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Згодом там додали, що в повітря злетіли два МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

Мапа тривоги в Україні 22 травня / ©
Мапа тривоги в Україні 22 травня

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 22 травня атакували Україну дронами Shahed-131/136. Сили ППО знищили усі 24 випущені ворогом безпілотники.

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