Україною шириться повітряна тривога: яка загроза

В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї країни.
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога 22 травня.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Сирени повітряної тривоги лунають у всіх областях України.
"Увага. Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", – повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Згодом там додали, що в повітря злетіли два МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 22 травня атакували Україну дронами Shahed-131/136. Сили ППО знищили усі 24 випущені ворогом безпілотники.
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