Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 травня?

Один із найспокійніших і гармонійніших днів місячного календаря, який – зрозуміло, якщо буде така можливість – можна присвятити відпочинку: це дозволить накопичити сили для майбутніх звершень. У будь-якому разі починати роботу над новими проєктами не варто – вони навряд чи увінчаються успіхом, а от доводити до пуття ті, що розпочаті раніше, або займатися монотонною та рутинною роботою не тільки можна, а й потрібно

Водолій

У Водоліїв сьогодні не буде приводу для невдоволення як долею і життям загалом, так і самими собою. Нинішній день – той рідкісний час, коли люди, які їх оточують, – навіть ті, хто зазвичай налаштований не надто приязно – охоче допоможуть, підтримають і прийдуть на допомогу, якщо з'явиться така необхідність. Отже, успіх у справах і, як наслідок, гарний настрій представникам знака гарантовані.

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