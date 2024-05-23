Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати Росії у війні проти України перевалили за 490 тисяч військових

Втрати Росії у війні проти України перевалили за 490 тисяч військових

ЗСУ ліквідовують окупантів на нашій землі / Фото: Associated Press

Втрати російської армії зростають.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 23 травня склали 497 700 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1330 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 497 700 (+1330) осіб 
  • танків ‒ 7622 (+11) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 14748 (+27) 
  • артилерійських систем –  12860 (+40) 
  • РСЗВ – 1077 
  • засоби ППО ‒ 813 (+1) 
  • літаків – 355 (+1) 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45)
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 27 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) 
  • спеціальна техніка ‒ 2094 (+4)

Нагадаємо, експертам вдалося перевірити інформацію про втрачені окупантами на полі бою 3000 російських танків.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація