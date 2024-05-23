Втрати Росії у війні проти України перевалили за 490 тисяч військових

Втрати російської армії зростають.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 23 травня склали 497 700 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1330 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 497 700 (+1330) осіб
- танків ‒ 7622 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27)
- артилерійських систем – 12860 (+40)
- РСЗВ – 1077
- засоби ППО ‒ 813 (+1)
- літаків – 355 (+1)
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45)
- крилаті ракети ‒ 2209 (+1)
- кораблі /катери ‒ 27
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71)
- спеціальна техніка ‒ 2094 (+4)
Нагадаємо, експертам вдалося перевірити інформацію про втрачені окупантами на полі бою 3000 російських танків.
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