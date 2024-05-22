Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: день, когда можно решить любую задачу

Прежде всего, речь идет о решении профессиональных вопросах, но о личной жизни тоже забывать не стоит – можно найти неожиданный в силу своей креативности способ разобраться с давно существующей в ней проблемой, которая до сих пор считалась неразрешимой. Нужно обращать внимание на идеи, которые будут приходить в голову в это время – среди них могут обнаружиться по-настоящему продуктивные и перспективные.

Овен

Обязательно нужно воспользоваться благоприятными условиями для установления мира в отношениях с близким человеком – не стоит тратить на ссору дни, которые можно провести в гораздо более приятном режиме.

Телец

Под влиянием повышенной эмоциональности, которая будет свойственная вам сегодня, вы можете вступить в конфликт с окружающими вас людьми, особенно близкими, о чем почти сразу же пожалеете.

Близнецы

Плохое настроении, которое будет сопутствовать вам с самого утра, связано с негативным влиянием Луны, поэтому бороться с ним смысла не имеет – лучше перетерпеть, не слишком затрачиваясь эмоционально.

Рак

Новый человек, который в этот день может оказаться в вашем окружении, придет с определенной миссией – ему предстоит сыграть важную роль в вашей жизни, поэтому отнеситесь к нему внимательно.

Лев

Не стоит пытаться делать два важных дела одновременно – ни в одном из них вы не преуспеете, поэтому выберете одно, приоритетное, и занимайтесь только им – как говорится, бейте в одну точку.

Дева

Для тех представителей знака, которые недовольны нынешним положением дел, у звезд есть приятная новость: обстоятельства дня позволят им закрыть старую и открыть новую страницу своей жизни, так что не стоит медлить.

Весы

Сегодня звезды настоятельно не рекомендуют вам принимать важные решения, связанные с личной жизнью: даже если партнер будет настаивать на том, чтобы вы наконец-то определились с ним.

Скорпион

Не стоит вмешиваться в чужой конфликт, даже если покажется, что без вас в нем не обойдутся: как это обычно бывает, враждующие стороны помирятся, а вы попадете под раздачу у каждого из них.

Стрелец

Нежелательно планировать встречи, даже если речь идет о близких людях и друзьях: они не будут настроены на нахождение общего языка, поэтому вместо приятного времяпрепровождения вы рискуете нарваться на ссору.

Козерог

Постарайтесь соблюдать осторожность, посещая места большого скопления людей – например, супермаркеты: особенно важно обходить стороной агрессивно и неадекватно настроенных личностей.

Водолей

Ваш девиз на это время – "умеренность во всем", прежде всего это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание: любое переедание чревато недомоганием и недовольством собой.

Рыбы

Важно помнить, что молчание – золото: чем меньше вы будете говорить в это время, тем лучше для вас – велика вероятность нажить себе врагов из-за непродуманных или сказанных в неудачный момент слов.

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