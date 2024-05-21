НПЗ и аэродромы: СБУ наращивает количество ударов по территории РФ – эксперт

РФ потеряла на земле больше авиации, чем в воздухе, и понесла многомиллиардный ущерб.

Служба безопасности наращивает количество ударов по территории России. Основной целью атак дронов становятся НПЗ и аэродромы врага.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт отмечает, что удары дронов СБУ по НПЗ уже нанесли РФ ущерб на миллиарды долларов.

"Пентагон заявил, что 14% нефтеперерабатывающих мощностей россиян уже выведены из строя. Дроны Службы нанесли уже более 20 ударов по НПЗ врага. Некоторые НПЗ подверглись повторной атаке, как раз после завершения ремонта. Отмечу, что дроны наносят удары по тем частям НПЗ, где используются больше всего компонентов западного оборудования России крайне тяжело их заменить", — акцентирует политолог.

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Также Загородний отмечает пользу ударов СБУ по аэродромам врага.

"Российские "военкоры" жалуются, что РФ потеряла на земле больше авиации, чем в воздухе, и понесла многомиллиардный ущерб. А главное, что врагу будет трудно в короткое время восстановить парк самолетов. Почему для нас это важно? Больше уничтоженных российских самолетов — меньше Вражеских КАБов, которые они сбрасывают. КАБы — одна из самых главных проблем, с которой сталкиваются ВСУ на фронте..

Это уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ за последние три недели.

"Тогда на аэродроме были поражены самолеты россиян, а на НПЗ попали в ректификационную и атмосферную колонны. То, что СБУ наращивает количество ударов по НПЗ и аэродромам россиян – важный фактор в войне. После мощной атаки по ряду объектов в ночь на 17 мая проведена еще одна серия атак. И в том, что интенсивность ударов будет нарастать, у меня лично нет сомнений", — резюмирует Загородний.

Ранее стало известно, что в субботу, 27 апреля, сообщили, что СБУ нанесла удары по аэродрому "Кущевская". Вероятно, после этого РФ будет вынуждена рассредоточить свои истребители.

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