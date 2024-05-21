НПЗ і аеродроми: СБУ нарощує кількість ударів по території РФ - експерт

РФ втратила на землі більше авіації, ніж в повітрі, та понесла багатомільярдні збитки.

Служба Безпеки нарощує кількість ударів по території Росії. Основною ціллю атак дронів стають НПЗ та аеродроми ворога.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт відзначає, що удари дронів СБУ по НПЗ вже завдали РФ збитків на мільярди доларів.

"Пентагон заявив, що 14% нафтопереробних потужностей росіян вже виведені з ладу. Дрони Служби нанесли вже більше 20 ударів по НПЗ ворога. Деякі НПЗ зазнали повторної атаки, якраз після завершення ремонту. Зазначу, що дрони завдають ударів по тим частинам НПЗ, де використано найбільше компонентів західного обладнання Росії вкрай важко їх замінити", - акцентує політолог.

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Також Загородній наголошує на користі ударів СБУ по аеродромам ворога.

"Російські "воєнкори" жаліються, що РФ втратила на землі більше авіації, ніж в повітрі, та понесла багатомільярдні збитки. А головне, що ворогу буде важко в короткий час поновити парк літаків. Чому для нас це важливо? Більше знищених російських літаків – менше ворожих КАБів, які вони скидають. КАБи - одна з найголовніших проблем, з якою стикаються ЗСУ на фронті. Також росіяни нищать літаками міста українського Донбасу, скидають бомби на Харків і область. Удари по аеродромам суттєво скорочують бойовий потенціал російської авіації", - підкреслює експерт.

Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ за останні три тижні.

"Тоді на аеродромі були уражені літаки росіян, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони. Те що СБУ нарощує кількість ударів по НПЗ і аеродромам росіян – важливий фактор у війні. Після потужної атаки по ряду об’єктів в ніч на 17 травня, проведена ще одна серія атак. І в тому, що інтенсивність ударів наростатиме, в мене особисто сумнівів немає", - резюмує Загородній.

Раніше стало відомо, що у суботу, 27 квітня, повідомили, що СБУ завдала ударів по аеродрому "Кущевська". Ймовірно, після цього РФ буде змушена розосередити свої винищувачі.

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