В Украине снова похолодает: синоптик назвал конкретные даты

В Украину еще вернется похолодание. К концу мая погодные условия несколько изменятся.

Такой прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, ближе к выходным ожидается незначительное похолодание, а также ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных регионов.

"Слабо выраженные атмосферные фронты станут причиной кратковременных дождей преимущественно в западных, северных областях и в Приазовье. Кроме того, в большинстве областей будет сохраняться самый высокий уровень пожарной опасности (5 класс)", — отметил он.

Погода на ближайшие дни:

В пятницу, 24 мая, ночью 9 – 14 тепла. Днем 20 – 25. На юге до +28 градусов.

В субботу, 25 мая, ночью 7 – 12, днем 19 – 24 градуса.

В воскресенье, 26 мая, ночью 8 – 13 тепла, днем 19 – 24.

Ранее синоптик сообщила, каким будет лето. Больше об этом читайте в новости.

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