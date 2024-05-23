В Україні знову похолодає: синоптик назвав конкретні дати

До України ще повернеться похолодання. До кінця травня погодні умови дещо зміняться.

Такий прогноз дав синоптик Ігор Кібальчич.

За його даними, ближче до вихідних очікується незначне похолодання, а також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів.

"Слабко виражені атмосферні фронти стануть причиною короткочасних дощів переважно у західних, північних областях та у Приазов'ї. Крім того, у більшості областей зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас)", - зазначив він.

Погода на найближчі дні:

У п'ятницю, 24 травня, вночі 9 – 14 тепла. Вдень 20 – 25. На півдні до +28 градусів.

У суботу, 25 травня, вночі 7 – 12, вдень 19 – 24 градуси.

У неділю, 26 травня, вночі 8 – 13 тепла, вдень 19 – 24.

Раніше синоптикиня повідомила, яким буде літо. Більше про це читайте у новині.

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