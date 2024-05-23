Партизани влаштували диверсію у Смоленську і послабили ППО (відео)

Gісля цього в регіоні можливі порушення стійкості системи військового управління.
Члени партизанського руху "Атеш" влаштували диверсію в російському Смоленську, чим послабили ППО в регіоні.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Атеш".
Агент руху знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв'язку в селі Станички біля Смоленська.
Внаслідок пошкодження обладнання припинили працювати системи зв'язку системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил Росії, які були розміщені на цій вежі.
В "Атеш" вказали, що після цього в регіоні можливі порушення стійкості системи військового управління. В регіоні помітно ослабне система ППО, що дозволить ефективніше завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу.
"Чекаємо на невідомі БПЛА в області", – заінтригували в русі.
Читайте провідні новини дня:
- Як краще оновити військово-облікові дані: юрист розповів про "підводні камені" Резерв+
- Відключення світла: в уряді зробили важливу заяву
- На Черкащині чоловік вигадав, як пів року ховатись від мобілізації
До слова, за даними джерел ТСН.ua, кількома днями раніше СБУ разом із Силами безпілотних систем ЗСУ влаштували в Росії "феєрверк" на військовому аеродромі "Кущевськ" та Слов’янському НПЗ.
Читайте також: