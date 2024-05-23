Партизани влаштували диверсію у Смоленську і послабили ППО (відео)

Gісля цього в регіоні можливі порушення стійкості системи військового управління.

Члени партизанського руху "Атеш" влаштували диверсію в російському Смоленську, чим послабили ППО в регіоні.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Атеш".

Агент руху знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв'язку в селі Станички біля Смоленська.

Внаслідок пошкодження обладнання припинили працювати системи зв'язку системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил Росії, які були розміщені на цій вежі.

В "Атеш" вказали, що після цього в регіоні можливі порушення стійкості системи військового управління. В регіоні помітно ослабне система ППО, що дозволить ефективніше завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу.

"Чекаємо на невідомі БПЛА в області", – заінтригували в русі.

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Мапа з місцем диверсії у Смоленську / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Члени руху "Атеш" влаштували диверсію у Смоленську – відео

До слова, за даними джерел ТСН.ua, кількома днями раніше СБУ разом із Силами безпілотних систем ЗСУ влаштували в Росії "феєрверк" на військовому аеродромі "Кущевськ" та Слов’янському НПЗ.

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