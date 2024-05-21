Как приготовить сочные куриные отбивные

Сочные куриные отбивные – идеальное блюдо для семейного обеда или ужина. Для приготовления вам понадобится отбить куриное филе, замариновать в соусе на основе яиц, крахмала, соевого соуса и чеснока и обжарить на сковороде. Подавайте с любым гарниром или овощами.
Ингредиенты
- куриное филе
- 700 г
- яйца
- 2 шт.
- чеснок
- 4 зубчика
- соевый соус
- 2 ст. л.
- крахмал
- 1 ст. л.
- вода
- 2 ст. л.
- паприка молотая сладкая
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте пластинами. Отбейте слегка кухонным молоточком и немного посолите.
- Чеснок выдавите через пресс.
- Для кляра в миске соедините яйца, соевый соус, крахмал, разведенный водой, чеснок, паприку, перец и соль. Взбейте венчиком. Выложите куриное филе в кляр, перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 20-30 минут.
- Каждый кусочек филе обмакивайте в кляр, чтобы он полностью покрывал мясо. Обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- Куриное филе можно заменить ошейком из свинины.
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