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Как приготовить сочные куриные отбивные

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
189 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
283
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить сочные куриные отбивные

Сочные куриные отбивные / Фото: Credits

Сочные куриные отбивные – идеальное блюдо для семейного обеда или ужина. Для приготовления вам понадобится отбить куриное филе, замариновать в соусе на основе яиц, крахмала, соевого соуса и чеснока и обжарить на сковороде. Подавайте с любым гарниром или овощами.

Ингредиенты

куриное филе
700 г
яйца
2 шт.
чеснок
4 зубчика
соевый соус
2 ст. л.
крахмал
1 ст. л.
вода
2 ст. л.
паприка молотая сладкая
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте пластинами. Отбейте слегка кухонным молоточком и немного посолите.
  2. Чеснок выдавите через пресс.
  3. Для кляра в миске соедините яйца, соевый соус, крахмал, разведенный водой, чеснок, паприку, перец и соль. Взбейте венчиком. Выложите куриное филе в кляр, перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 20-30 минут.
  4. Каждый кусочек филе обмакивайте в кляр, чтобы он полностью покрывал мясо. Обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Куриное филе можно заменить ошейком из свинины.

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