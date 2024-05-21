Как приготовить сочные куриные отбивные

Сочные куриные отбивные – идеальное блюдо для семейного обеда или ужина. Для приготовления вам понадобится отбить куриное филе, замариновать в соусе на основе яиц, крахмала, соевого соуса и чеснока и обжарить на сковороде. Подавайте с любым гарниром или овощами.