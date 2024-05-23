В Кабмине хотят повысить НДС и военный сбор — Forbes

Министерство финансов работает над законопроектом о повышении налогов. Изменения касаются НДС и военного сбора.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

Сообщается, что военный сбор может быть повышен от 1,5% до 5%. Такая же ставка может быть введена и для физических лиц-предпринимателей.

Повышение НДС оговаривается на уровне на 2-3%, отмечает издание.

Ключевая причина возможного повышения налогов — увеличение военных потребностей страны: по словам собеседника издания в финансовом комитете Верховной Рады, дополнительные потребности госбюджета оцениваются в 400-500 млрд гривен.

Сколько получает бюджет за счет налогов

Из всех поступлений в бюджет 67,7% – налоги. Это только доходная часть бюджета (т.е. она не учитывает дефицит, который покрывается кредитами и грантами). Итак, сейчас бюджет получает:

от НДС – 23,8% поступлений

военный сбор и НДФЛ – 16,1%

налог на прибыль – 14,3%

акцизный налог – 6%

местные налоги и сборы – 3,9%

Напомним, в 2024 году Украина планирует потратить на армию, оборону и безопасность почти 1,7 трлн. Однако уровень доходов общего фонда государственного бюджета в текущем году ожидается на уровне 1,575 трлн грн. Все налоги и другие платежи, которые заплатят в 2024 году украинцы и украинский бизнес, направят на оборону страны, однако этого не хватает.

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