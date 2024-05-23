У Кабміні хочуть підвищити ПДВ та військовий збір - Forbes 

Міністерство фінансів працює над законопроєктом щодо підвищення податків. Зміни стосуються ПДВ та військового збору.

Про це пише Forbes з посиланням на джерела.

Повідомляється, що військовий збір можуть підвищити від 1,5% до 5%. Таку ж ставку можуть запровадити і для фізичних осіб-підприємців.

Підвищення ПДВ обговорюється на рівні на 2-3%, зазначає видання.

Ключовою причиною можливого підвищення податків є збільшення військових потреб країни: за словами співрозмовника видання у фінансовому комітеті Верховної Ради, додаткові потреби держбюджету оцінюються в 400-500 млрд гривень.

Скільки наразі отримує бюджет за рахунок податків

З усіх надходжень у бюджет 67,7% – податки. Зазначимо, це тільки дохідна частина бюджету (тобто вона не враховує дефіцит, який покривається кредитам та грантами). Отже, зараз бюджет отримує:

від ПДВ – 23,8% надходжень

військовий збір та ПДФО – 16,1%

податок на прибуток – 14,3%

акцизний податок – 6%

місцеві податки та збори – 3,9%

Нагадаємо, 2024 року Україна планує витратити на армію, оборону та безпеку майже 1,7 трлн грн. Проте рівень доходів загального фонду державного бюджету цього року очікуються на рівні 1,575 трлн грн. Тож усі податки та інші платежі, які заплатять 2024 року українці та український бізнес, спрямують на оборону країни, проте цього не вистачає.

Читайте також: