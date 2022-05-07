Теплі привітання з Днем матері 2022: своїми словами, вірші, картинки

У другу неділю травня традиційно в усьому світі святкують Міжнародний день матері. 2022 року це буде 8 травня. ТСН.ua підібрав теплі привітання з Днем матері у прозі, віршах та картинки українською мовою.

В Україні та світі Міжнародний день матері традиційно припадає на другу неділю травня. Цього року це - 8 травня. Не забудьте привітати найріднішу людину у світі теплими словами, які зігрівають душу. І навіть якщо ви приготували своїй мамі чудовий подарунок до свята, обов'язково надішліть ще й милу листівку українською мовою.

Привітання з Днем матері своїми словами

Привітання з Днем матері своїми словами / pixabay.com

Століттями історію вершили чоловіки, але за кожним навіть сильним воїном, стояла жінка - його мати. Материнська любов і слова, залишаються в душі людини на все життя і сьогодні я хочу привітати тебе, матуся і побажати, щоб тебе завжди оточували турботою близькі люди, щоб кожен день починався з посмішкою, здоров'я з роками не підводило і щоб ти була по-справжньому щаслива!

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Низько вклоняємось Вам, Мамо, за Ваші терпіння, витримку, дивовижну мудрість і мужність, з якими Ви, долаючи нинішні негаразди, зберігаєте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких, для нашої країни. Тож здоров'я Вам, тепла і благополуччя. Хай під променями травневого сонця розтануть усі Ваші негаразди!

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Дорога, матуся! Щиро вітаємо тебе! Бажаємо міцного здоров'я, щастя, радості і достатку! Завжди вдячні за твою материнську любов, турботу і тепло, яке постійно зігріває наші серця. Дуже тебе любимо! Цілуємо, твої діти.

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Дорога матуся, я точно знаю, що в будь-який час можу прийти до тебе за порадою, ти вислухаєш, і відразу стане легше. Ти завжди мене розумієш, ти завжди мене підтримуєш — ти моя найкраща подруга. Ти завжди вчила і вчиш мене жити і радіти життю. Я бажаю тобі бути завжди здоровою, не втрачати своє почуття гумору, життєву енергію, молодість душі. Зі святом тебе, моя рідна.

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День Матері! Благословенна будь, українська Жінко-Мамо! Терпляча і любляча. Мужня, нескорена, вічна... Уклін Тобі і слава!

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Дорога матуся, я точно знаю, що в будь-який час можу прийти до тебе за порадою, ти вислухаєш, і відразу стане легше. Ти завжди мене розумієш, ти завжди мене підтримуєш — ти моя найкраща подруга. Ти завжди вчила і вчиш мене жити і радіти життю. Я бажаю тобі бути завжди здоровою, не втрачати своє почуття гумору, життєву енергію, молодість душі. Зі святом тебе, моя рідна.

***

Мамочка, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся й найкраща на світі. Я дуже люблю тебе!

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Найперше слово, яке пестить слух до кінця життя. Найніжніші й дбайливі руки. Найдобріше і чуйне серце. У День матері хочу побажати тобі, матусю, справжнього щастя, довгих років життя, відмінного, міцного здоров'я, розуміння і відданості в сім'ї. Нехай по щоках твоїм ніколи не біжать сльози, а в грудях горить гордість за нас, твоїх дітей.

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З Днем Матері! Від душі бажаю щастя, миру, достатку, натхнення, терпіння, здоров'я та любові. Нехай милі діти завжди будуть гордістю, радістю, світлом удачі для мами, нехай кожен день твоєї сім'ї дарує свято і гарний настрій!

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Материнство – маленький подвиг. Нескінченне терпіння, віддача, любов, ніжність, мудрість. Твоїм дітям дорогоцінна кожна твоя зморшка, ти для них найкрасивіша. Тому що ти – Мама. Нехай ниточка, яка існує між матір'ю і дитиною, ніколи не рветься між тобою і твоїми дітьми, нехай вона допомагає, захищає і підтримує вас з обох кінців. З Днем Матері!

Вірші до Дня матері

Вірші на День матері / pixabay.com

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з'являються сльози,

Міцного здоров'я з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

***

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

хай все удається тобі!

***

Я Тебе вітаю, із великим святом.

Я Тобі бажаю радості багато.

Хай сміється сонце з голубого неба,

І троянда перша зацвіте для Тебе.

Хай в житті твоєму горя не буває,

На устах усмішка маком розцвітає.

Хай для Тебе гарна буде кожна днина,

Дорога матусю – будь завжди щаслива.

Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,

Синього неба і все, що я маю.

Нехай Тебе любить, хто милий душі,

Цього я від серця бажаю Тобі!

***

Мамо рідна! Разом з татом ми

Вітаємо зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров'я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток –

На фінансовий порядок!

На підтримку і повагу,

На рішучість і відвагу,

На тепло і розуміння,

На удачу і везіння.

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом – на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Зичим успіхів, визнання

І великого КОХАННЯ!

***

Люба бабусю і матінко мила,

Велике спасибі, що Ви нас зростили.

Ми просимо з глибин сердець,

Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець

Вам щирого здоров'я дав

І щоб 100 літ він Вас оберігав!

Спасибі вам за руки робочі,

За довгі, нелегкі й недоспані ночі,

То ж зичимо Вам ще чимало прожити,

Щоб всіх на сторіччя змогли запросити!

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,

Як не обминає цвіт весна

Хай здоров'я, радість і достаток

Стеляться на вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує Вам багато літ.

***

Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло

І щоб завжди здоров'я у тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрі слова,

Вам, мамо, ніколи спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи

І до 100 років Ви для нас жили!

***

Спасибі, матусю, що життя дарували,

Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.

Спасибі, рідненька, за вічну турботу,

За щире бажання добра нам усім.

Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки, мов крила, внучат пригортають.

Здоров'я міцного зичимо щиро,

Ласки від Бога, від дітей – тепла,

На многії щасливії літа!

Картинки з Днем матері українською мовою

Картинки з Днем матері українською мовою

Картинки з Днем матері українською мовою

Картинки з Днем матері українською мовою

Картинки з Днем матері українською мовою

Картинки з Днем матері українською мовою

Картинки з Днем матері українською мовою

Картинки з Днем матері українською мовою

Картинки з Днем матері українською мовою

Картинки з Днем матері українською мовою