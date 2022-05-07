Теплые поздравления с Днем матери 2022: стихи, картинки

Во второе воскресенье мая традиционно по всему миру празднуют Международный день матери. В 2022 году это будет 8 мая. ТСН.ua подобрал теплые поздравления с Днем матери в прозе, стихах и картинках на украинском языке.

В Украине и мире Международный день матери традиционно выпадает на второе воскресенье мая. В этом году это – 8 мая. Не забудьте поздравить самого родного человека в мире теплыми словами, согревающими душу. И даже если вы приготовили своей маме отличный подарок к празднику, обязательно пришлите еще и милую открытку на украинском языке.

Поздравления с Днем матери своими словами

Поздравления с Днем матери своими словами / pixabay.com

Веками историю вершили мужчины, но за каждым даже сильным воином, стояла женщина – его мать. Материнская любовь и слова, остаются в душе человека на всю жизнь и сегодня я хочу поздравить тебя, мамочку и пожелать, чтобы тебя всегда окружали заботой близкие люди, чтобы каждый день начинался с улыбкой, здоровье с годами не подводило и чтобы ты была по -настоящему счастлива!

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Низко кланяемся Вам, Мама, за Ваши терпения, выдержку, удивительную мудрость и мужество, с которыми Вы, преодолевая нынешние невзгоды, сохраняете веру в завтрашний лучший день для своих родных и близких, для нашей страны. Так что здоровье Вам, тепло и благополучие. Пусть под лучами майского солнца растают все Ваши невзгоды!

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Дорогая, мамочка! Искренне поздравляем тебя! Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и достатка! Всегда благодарны за твою материнскую любовь, заботу и тепло, постоянно согревающее наши сердца. Очень тебя любим! Целуемся, твои дети.

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Дорогая мамочка, я точно знаю, что в любое время могу прийти к тебе за советом, ты выслушаешь, и сразу станет легче. Ты всегда меня понимаешь, ты всегда меня поддерживаешь – ты моя подруга. Ты всегда учила и учишь меня жить и радоваться жизни. Я хочу тебе быть всегда здоровой, не терять свое чувство юмора, жизненную энергию, молодость души. С праздником тебя, моя родная.

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День Матери! Благословенна будь, украинская Женщина-Мама! Терпеливая и любящая. Мужественная, непокорная, вечная... Поклон Тебе и слава!

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Дорогая мамочка, я точно знаю, что в любое время могу прийти к тебе за советом, ты выслушаешь, и сразу станет легче. Ты всегда меня понимаешь, ты всегда меня поддерживаешь – ты моя подруга. Ты всегда учила и учишь меня жить и радоваться жизни. Я хочу тебе быть всегда здоровой, не терять свое чувство юмора, жизненную энергию, молодость души. С праздником тебя, моя родная.

***

Мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, тепла, радости, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку. Ты добрая, кроткая, милая, мудрая мамочка и самая лучшая на свете. Я тебя очень люблю!

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Самое первое слово, которое ласкает слух до конца жизни. Самые нежные и бережные руки. Самое доброе и отзывчивое сердце. В День матери хочу пожелать тебе, мамочку, настоящего счастья, долгих лет жизни, отличного, крепкого здоровья, понимания и преданности в семье. Пусть по щекам твоим никогда не бегут слезы, а в груди горит гордость за нас, твоих детей.

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С Днем Матери! От души желаю счастья, мира, изобилия, вдохновения, терпения, здоровья и любви. Пусть милые дети всегда будут гордостью, радостью, светом удачи для мамы, пусть каждый день твоей семьи дарит праздник и хорошее настроение!

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Материнство – маленький подвиг. Бесконечное терпение, отдача, любовь, нежность, мудрость. Твоим детям драгоценна каждая твоя морщина, ты для них самая красивая. Потому что ты – Мама. Пусть ниточка, существующая между матерью и ребенком, никогда не рвется между тобой и твоими детьми, пусть она помогает, защищает и поддерживает вас с обоих концов. С Днем Матери!

Стихи ко Дню матери

Стихи на День матери / pixabay.com

Мамой очень трудно быть,

Всех понять и все простить,

Дом весь держится на ней,

Никого ведь нет главней!

Пожелаем каждой маме

Быть всегда спокойной самой,

Сил, терпение иметь,

Никогда чтоб не болеть,

Чтобы дети вас ценили,

Бесконечно чтоб любили,

Нет ведь ничего прочней

Связи мам и их детей!

***

Бывает праздник мам лишь раз в году.

Но мама — постоянная работа.

Ведь в возрасте любом нужны всегда

Нам мамины любовь, тепло, забота.



Спасибо вам за то, что вы все есть.

Здоровы будьте, счастливы, спокойны.

Пусть дети вырастают поскорей

И будут матерей своих достойны.



Пусть даже вылетая из гнезда,

Они родимый дом не забывают,

И помогают вам во всём всегда

И с внуками вас часто навещают!

***

Только мама так может любить

Чисто, искренне, самозабвенно,

Все ошибки нам может простить

И на помощь придёт непременно.



Только маму дано так любить

Очень сильно, как только возможно,

Никогда не порвётся с ней нить,

Мама всех бриллиантов дороже!

***

Самой прекрасной на свете маме

Пожелать много счастья спешу.

Я желаю тебе улыбаться

И спасибо за всё говорю.



Во-первых, спасибо, родная,

За то, что мне жизнь подарила,

За то, что любовь безвозмездно

В моё сердце навеки вложила.



Пусть твоя жизнь будет очень красивой,

Самой сладкой и нежной на вкус.

Я тобою всегда восхищаюсь

И всегда безмерно горжусь.



Пусть здоровье будет отличным,

Настроение − ярким, как солнце.

Пусть разноцветное счастье

В твоём сердце бешено бьётся.

***

Так хочется, чтоб на планете

Всем мамам счастливо жилось.

Всегда чтоб радовали дети,

Чтоб всё заветное сбылось.



День матери — прекрасный праздник.

Всем мамам низкий наш поклон.

Пусть в их глазах сияет счастье,

Пусть будет чистым небосклон.

***

Ты подарила жизнь однажды

И воспитала, как смогла.

Спасибо, самая родная,

Спасибо, мамочка моя!



За любовь твою и силы,

За беспокойство и тепло

Я говорю не раз, спасибо.

Мне так с тобою повезло.



Тебе желаю счастья, мама,

Здоровья крепкого, добра.

Пусть твоя улыбка часто

Мои радует глаза.

***

Целую, крепко обнимаю,

Тебе здоровья я желаю,

Пусть Бог всегда во всем поможет.

Мамуля, нет никого тебя дороже!



Большой любви, простого счастья,

Чтоб стороною шли ненастья.

Желаю много радости и сил,

Чтоб каждый день удачу приносил!

***

С Днем прекрасным материнским

Поздравляем от души,

И желаем, чтобы в жизни

Каждый день цвели цветы!



Чтобы дети уважали,

И ценили вас за труд,

Всей душою обожали,

Обнимая там и тут!



Чтобы дети понапрасну

Не могли вас огорчить,

Чтобы всё было прекрасно,

Ведь не просто мамой быть!

***

Все комплименты мира

Сегодня для тебя.

С Днем мамы поздравляю,

Любимая моя!



Живи как можно дольше,

И радуйся всегда.

Любви тебе, здоровья

На долгие года!

***

Я от души тебе желаю

Большого счастья и любви.

Как можно чаще улыбайся

И вечно, мамочка, живи.



В глазах пусть огоньки сияют,

На сердце будет пусть покой.

И что бы в жизни ни случилось,

Ты помни: я всегда с тобой!

Картинки с Днем матери на украинском языке

Картинки с Днем матери на украинском языке

Картинки с Днем матери на украинском языке

Картинки с Днем матери на украинском языке

Картинки с Днем матери на украинском языке

Картинки с Днем матери на украинском языке

Картинки с Днем матери на украинском языке

Картинки с Днем матери на украинском языке

Картинки с Днем матери на украинском языке

Картинки с Днем матери на украинском языке