Харьковщина: Силы обороны выбивают россиян из "серой зоны"

На севере Харьковщины образовалась так называемая "серая зона".

По словам главы Рады резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, после отступления противника осенью 2022 года, ВС РФ не остановились идеально по линии границы, пишет "Эспрессо".

"По состоянию на сегодняшний день ситуация стабилизировалась. В полночь оккупанты прекратили свое так называемое наступление. Силы обороны Украины начали их выбивать из той серой зоны, которую вчера они практически заняли. Речь идет о поселках Стрелеча, Красное, Пильное, Борисовке Липецкой общины. Наши ребята, которые борон эту территорию, докладывают с разных сторон, что ситуация продолжается выбивать оккупантов из этой серой зоны. На самом деле — это серая зона.

Тимочко отметил, что перед оккупантами стояла задача оттянуть украинские резервы и ресурсы, однако на самом деле они пытались улучшить свое положение.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 10 мая рассказали, что наступление противника в Харьковской области имеет стратегическую цель. В частности, он направлен на подтягивание ВСУ к этому участку для того, чтобы у врага появилась возможность продвижения по другим направлениям.

В партизанском движении "Атеш" сообщили, что российские военные отказываются от наступления в Харьковской области, ведь знают о качественных укреплениях на границе.

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