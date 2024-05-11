Украинцам резко перечислят основные налоги: чего ждать

Украинцам могут повысить ставки основных налогов. В частности, изменения разработают в Минфине и вскоре передадут на рассмотрение Верховной Раде.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день украинцы платят 18% налога на доходы (НДФЛ) и 1,5% военного сбора.

"Военный сбор будет повышен до 5%. Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства уходили на оборону, а не в местные бюджеты", – рассказал высокопоставленный собеседник OBOZ.UA.

Это значит, если сейчас украинец с дохода в 10 тысяч грн должен заплатить 1 тыс. 950 грн. налога, то по новым правилам – 2 тыс. 300 грн. Общее налогообложение доходов (НДФЛ и военный сбор) составит 23%.

"Не стоит вопрос, популярный или непопулярный это шаг. Это необходимо делать, чтобы защитить государство", – говорят в правительстве.

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Сейчас украинцы платят налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Пока неизвестно, сколько денег не будет хватать в бюджете на оборону. Но, вероятно, речь идет о около 400 млрд. грн.

"Повышение НДС на 2% может увеличить бюджет Украины примерно на 70 млрд грн. Если же НДС вырастет на 3%, то бюджет может получить более 100 млрд грн", — указано в сообщении.

Напомним, мнения жителей Киева о военном сборе разделились.

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