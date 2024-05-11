Українцям різко перерахують основні податки: чого очікувати

Українцям можуть підвищити ставки основних податків. Зокрема, зміни розроблять у Мінфіні та незабаром передадуть на розгляд до Верховної Ради.

Про це пише OBOZ.UA.

Зазначається, що станом на сьогодні українці платять 18% податку на доходи (ПДФО) та 1,5% військового збору.

"Військовий збір буде підвищено до 5%. Пропонується підвищувати саме військовий збір, щоби всі зібрані кошти йшли на оборону, а не в місцеві бюджети", – розповів високопоставлений співрозмовник OBOZ.UA.

Це означає, якщо зараз українець із доходу в 10 тисяч грн має заплатити 1 тис. 950 грн податку, то за новими правилами – 2 тис. 300 грн. Загальне оподаткування доходів (ПДФО та військовий збір) складе 23%.

"Не стоїть питання, популярний чи непопулярний це крок. Це необхідно робити, щоби захистити державу", – кажуть в уряді.

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Зараз українці платять податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%. Наразі невідомо скільки грошей не вистачатиме в бюджеті на оборону. Але, ймовірно, йдеться про близько 400 млрд грн.

"Підвищення ПДВ на 2% може збільшити бюджет України приблизно на 70 млрд грн. Якщо ж ПДВ зросте на 3%, то бюджет може отримати більш ніж 100 млрд грн", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, думки жителів Києва щодо військового збору розділилися.

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