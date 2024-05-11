Росіяни вгатили авіабомбами по Херсонщині: є загиблі

Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 13 населених пунктів Херсонської області. Також вдарили по Херсону керованими авіабомбами.

Про це в Telegram зранку 11 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок російської збройної агресії поранені четверо людей. Пошкоджені адмінбудівля, три приватні будинки, складське приміщення та автомобілі, йдеться в повідомленні.

"Вночі ворог атакував з авіації мирні населені пункти. Однин з КАБів поцілив у приватний будинок в Тягинці, що у Бериславському районі", - написав він.

Під обстрілами минулої доби, крім Херсона, також перебували Токарівка, Садове, Антонівка, Понятівка, Інженерне, Кізомис, Берислав, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Веселе, Тягинка, Архангельське.

Нагадаємо, на Херсонщині, поблизу села Кринки, окупанти розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених.

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