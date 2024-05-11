Обстрілюють Україну "Кинджалами" – ГУР встановило особи російських льотчиків

ГУР наголошує, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата.
Головне управління розвідки ідентифікувало російських льотчиків-окупантів, які обстрілюють Україну "Кинджалами"
Про це повідомила пресслужба ГУР.
Розвідники встановили 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС Росії.
Також ідентифіковано сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.
44-й окремий авіаполк РФ (в/ч 83122) було сформовано 1 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації: аеродром "Саваслєйка" Нижньогородської області РФ.
Як зазначили в ГУР, полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків ― винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.
Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.
Озброєння: авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "Кинджал" (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення – завдання максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.
Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається за рахунок розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").
Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, за даними СБУ, Росія планувала провести у Києві теракти на 9 травня.
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