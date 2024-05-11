Обстреливают Украину "Кинжалами" – ГУР установило личности российских летчиков

ГУР отмечает, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие.

Главное управление разведки идентифицировало российских летчиков-оккупантов, обстреливающих Украину "Кинжалами"

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Разведчики установили 29 человек командного, лётного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации Воздушно-космических сил ВС России.

Также идентифицированы семь офицеров из технического персонала полка.

44-й отдельный авиаполк РФ (в/ч 83122) был сформирован 1 декабря 2021 года. Место постоянной дислокации: аэродром "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

Как отметили в ГУР, полк имеет двухэскадрильную структуру, штатно до 24 самолетов — истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К.

Установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF -20867, RF-20883.

Вооружение: авиационно-ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" (боевая часть 500 кг, возможное ядерное вооружение); назначение – нанесение максимально быстрых ударов на дистанции до 2000 км.

Гиперзвуковая скорость полета ракеты на конечном участке достигается за счет разгона самолета-носителя до сверхзвуковых параметров (т.е. МиГ-31К выполняет роль первой степени).

Со списком идентифицированных российских военных преступников можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, по данным СБУ Россия планировала провести в Киеве теракты на 9 мая.

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